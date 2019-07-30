https://static.news.ru/photo/441fde4e-b37b-11e9-ac7f-fa163e074e61_660.jpg Диллиан Уайт Фото: Alan Stanford/imago sportfotodienst/Global Look Press

Всемирный боксёрский совет (WBC) лишил британского боксёра Диллиана Уайта статуса временного чемпиона организации в тяжёлом весе из-за проваленного допинг-теста Британского антидопингового агенства (UKADA) накануне боя с Оскаром Ривасом.

Как сообщает официальный сайт организации, WBC временно отстраняет Уайта до рассмотрения его дела специальной следственной комиссией, куда боксёр имеет право послать своего представителя для защиты интересов. При этом Уайт лишается чемпионского титула, о чём он и его команды были уведомлены.

В пробах боксёра были обнаружены метаболиты анаболического стероида Дианабола, который способствует увеличению мышечной массы. После окончательного вердикта Уайт может получить дисквалификацию до четырех лет, а его победа над Ривасом может быть аннулирована.

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