Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) после расторжения контракта с UFC из-за положительной допинг-пробы подписал контракт с японской компанией RIZIN, где намерен провести свой следующий бой.
Первый бой Штыркова в новой компании состоится 28 июля на турнире в Саитаме, где также выступят ещё двое россиян Виталий Шеметов и Али Абдулхаликов. Его соперником в полутяжёлом весе станет корейский боец с отрицательным рекордом 10-12 Хун Ким. По словам менеджера бойца Саята Абдурахманова, контракт рассчитан на четыре боя и не является эксклюзивным. Штырков ставит цель завоевать чемпионский пояс организации, которым владеет чех Иржи Прохазка.
Контракт с Rizin — это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру, — приводит слова Штыркова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Как сообщал News.ru, 5 июля в Лас-Вегасе пройдёт пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.