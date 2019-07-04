https://static.news.ru/photo/8518f74e-9e2e-11e9-b8f7-fa163e074e61_1024.jpg Иван Штырков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) после расторжения контракта с UFC из-за положительной допинг-пробы подписал контракт с японской компанией RIZIN, где намерен провести свой следующий бой.

Первый бой Штыркова в новой компании состоится 28 июля на турнире в Саитаме, где также выступят ещё двое россиян Виталий Шеметов и Али Абдулхаликов. Его соперником в полутяжёлом весе станет корейский боец с отрицательным рекордом 10-12 Хун Ким. По словам менеджера бойца Саята Абдурахманова, контракт рассчитан на четыре боя и не является эксклюзивным. Штырков ставит цель завоевать чемпионский пояс организации, которым владеет чех Иржи Прохазка.

Контракт с Rizin — это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру, — приводит слова Штыркова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Как сообщал News.ru, 5 июля в Лас-Вегасе пройдёт пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.