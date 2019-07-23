22 июля в День бокса на Красной площади прошёл масштабный боксёрский турнир. Гостями шоу стали именитые бойцы разных поколений, звёзды эстрады, а российский боксёр Фёдор Чудинов нокаутировал аргентинца Эзикиля Мадерну и сделал шаг к возвращению чемпионского титула.

Чем опасен ликбез?

Для нынешнего руководства Федерации бокса России (ФБР) в лице заместителя директора ФСО Алексея Рубежного и генерального секретаря ФБР Умара Кремлёва 22 июля — красный день календаря. Это международный день бокса, который так как в России не празднуют нигде. Красная площадь на три дня была занята боксёрами под различные мероприятия. В разных городах прошли масштабные турниры с участием наших ведущих боксёров, а кульминацией всего этого стал вечер бокса на Красной площади. Раздолье для фотографов: слева Кремль, справа ГУМ, а за спиной — Собор Василия Блаженного и на фоне всех этих шикарных видов сильные мужчины выясняют отношения.

Под стать была и раскачка в СМИ. Холдинг «Матч» проводил трансляцию аж на трёх каналах, включая федеральный. В перерывах не только между боями, но и между раундами работала студия, которая развлекала не только телезрителей, но и случайно зашедших на праздник бокса зевак. Эксперты отвечали на вычурно дилетантские вопросы красивой девушки о боксе и тем самым проводили народный ликбез. Не обходилось и без конфузов. Когда начался первый бой за титул чемпиона России, супервайзеры попросили не комментировать экспертов ход боя, так как боксёры в режиме онлайн получали советы не только угловых, но и почётных гостей и знали примерную оценку их боя по итогам прошедших раундов.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Как свалить носорога?

Первый из двух боёв за титул чемпиона России организаторы почему-то вынесли в середину карда и многие гости турнира даже не успели его увидеть. А ведь небитый чеченец Ислам Идисултанов и опытный российский армянин Вагинак Тамарзян закатили достойное шоу, в котором судьи не смогли выявить победителя без разногласий. Национальный колорит чувствовался уже при выходах. Тамарзян поднимался в ринг под песню Анатолия Днепрова «Армения», а его визави вышел под грозный призыв «Ты представляешь легендарный клуб «Ахмат», что априори ко многому обязывает. По итогам битвы именно представитель этого клуба и стал чемпионом России.

Не менее интересным получился бой Шигабудина Алиева с американцем Кевином Джонсоном. 39-летний темнокожий богатырь на своём веку встречался с Владимиром Кличко, Тайсоном Фьюри, Дерриком Чисорой и многими другими звёздами первой величины, но с годами он сильно раскабанел и превратился в гастролёра, который ездит по городам и весям и даёт шанс прокачаться за счёт себя молодым звёздочкам. Алиев бил его все десять раундов, но эффект от этих ударов был такой, как будто он пытался маленьким молоточком нокаутировать носорога. Я бы скорее поверил, что Алиев сломает себе руку, нежели отправит в нокаут своего опытного визави. В итоге Шигабудин добился победы, но Джонсон в воинственном ражу сумел несколько раз его достать в последнем раунде.

В завершение предварительного карда Магомед Мадиев и Евгений Терентьев побаловали гурманов. Они с первого раунда пошли в жёсткий размен и сохраняли высокий темп вплоть до финального гонга, который можно было запросто спутать с боем курантов, нарушавших тишину строго каждые полчаса. Мадиев был чуть резче, чаще атаковал корпус, что в итоге вылилось в его победу и сохранение непобеждённого статуса.

Сергей Лантюхов/News.ru

За себя и за брата

Главным же событием стало выступление Фёдора Чудинова, который в последнее время стал негласным хедлайнером промоутерской компании «Патриот» Умара Кремлёва. В последнее время с его соперниками творились необъяснимые вещи. Китаец Вужати Нуерлан и доминиканец Рафаэль Бехаран получали травмы уже в дебюте боя, даря лёгкую победу Фёдору. Да и накануне поединка на Красной площади его соперники менялись два раза пока им не стал аргентинец Эзекьель Мадерна.

Высокий, спустившийся из полутяжей, обитатель пампасов поначалу неплохо встречал Чудинова, но все размены ударами проигрывал. Фёдор словно пристреливался к оппоненту и не форсировал событий, а потому первая половина боя прошла на тихой волне. Где-то с шестого раунда Чудинов начал наращивать обороты, а его соперник не знал, как реагировать на эти атаки, но держался неплохо. Всё же в руках россиянина не было нокаутирующей мощи вплоть до десятого раунда. Именно тогда Чудинов провёл хорошую серию и попаданием в висок опустил соперника на одно колено.

Мадерна так и не сумел подняться до счёта десять, а Чудинов стал одним из ближайших претендентов на полноценный титул WBA. Примечательно, что в момент объявления россиянина победителем, пробили куранты 10 часов. Это, конечно, не значит, что он прямо сейчас подерётся за принадлежащий небитому британцу Каллуму Смиту пояс, но в перспективе может продолжить карьеру с более достойными оппонентами, чем в последних боях. Понимает это и сам Фёдор, который в послематчевом интервью сказал, что хотел бы драться с лучшими.