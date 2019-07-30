https://static.news.ru/photo/1d3db992-b379-11e9-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Шавкат Рахмонов Фото: Shavkat Rahmonov/vk.com

Чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC и стал первым бойцом из Казахстана в этой организации.

Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC и войдёт в историю как первый Казахстанский боец подписавший контракт с лучшей мма организацией. Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но уверен будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC, — написал на своей странице в Instagram менеджер бойца Саят Абдрахманов.

Рахмонов всю свою карьеру провёл в лиге М-1, где прошёл путь от новичка до доминирующего чемпиона с рекордом 12-0. Ранее в UFC дебютировал боец с казахскими корнями Дамир Исмагулов, который представляет Россию.

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