https://static.news.ru/photo/1d058f64-b29c-11e9-b4db-fa163e074e61_660.jpg Алексей Папин Фото: Алексей Папин/vk.com

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин рассказал, что ждёт от боя с Илунгой Макабу за титул WBC Silver

Конечно, таких оппонентов, как Макабу, у меня в карьере ещё не было. Но бой будет проходить за титул WBC Silver, а это серьёзный вызов, от которого нельзя отказываться. Это шаг к моей мечте — стать чемпионом мира. Как у всех спортсменов, у него есть свои минусы, которые я намерен использовать в бою, — рассказал Папин News.ru.

Также боксёр отметил, что для него не будет проблемой боксировать против левши, так как у него уже был такой опыт и известного боксёра Исмаила Силлаха он уже побеждал.

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