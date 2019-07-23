https://static.news.ru/photo/4a414722-ad2c-11e9-8e28-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын в детстве боролся с медведем.

Единственное, что Хабиб тогда сказал, что медведь кусается. Я ответил ему, чтобы тоже кусался, это была проверка. Если бы даже была царапина или укус, это можно было исправить. Это был маленький медвежонок, а не большой хищник, медведь ведь тоже умел бороться и не хотел проигрывать, — цитирует ТАСС российского тренера.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.