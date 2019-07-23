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Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, каким видит будущее своего сына.

Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами, — цитирует ТАСС российского тренера.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.