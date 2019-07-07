https://static.news.ru/photo/a90f073e-a099-11e9-8783-fa163e074e61_1024.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: instagram.com/abdulmanap.nurmagomedov

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился своим мнением об американце Нейте Диасе.

С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасоом уже и подрались вне клетки, — заявил Нурмагомедов-старший ТАСС .

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.