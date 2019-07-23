https://static.news.ru/photo/abd1788c-ad30-11e9-a2a5-fa163e074e61_1024.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, плнаирует ли обращаться за визой США.

Пока даже не думал об этом. Зачем я буду дергаться, если турнир в Эмиратах? Я туда могу без визы поехать. У меня есть шенген, могу свободно перемещаться по Европе. А американская виза... Ведь и Хабибу когда-то отказывали, но потом дали, — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

30-летний Хабиб Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.