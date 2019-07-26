Бокс вообще более опасный вид спорта, чем ММА, потому что там сделан акцент исключительно на удары рук на протяжении всех 12 раундов. К тому же десятиунцевые перчатки усиливают жёсткость ударов в сравнении с ММА, где бьются в облегчённых перчатках. Такой удар более тупой, но приносит больший урон для мозга. 12 раундов получать по голове — это серьёзная нагрузка. Вы обратите внимание, что в ММА смертельные случаи случаются гораздо реже, — рассказал Финкельштейн News.ru.