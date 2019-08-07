Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Забит Магомедшарипов (17-1) проведёт поединок с американцем Келвином Каттаром (20-3) на турнире в Бостоне 18 октября, сообщает ESPN.com.
Магомедшарипов одержал в UFC пять побед в пяти поединках и занимает сейчас пятую строчку в рейтинге полулегковесов. Последний бой он провёл в марте 2019 года, победив судейским решением Джереми Стивенса.
Как сообщал News.ru, Абдулманап Нурмагомедов посчитал, что соперник его сына Дастин Порье проиграл последний бой Максу Холлоуэю.