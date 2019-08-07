https://static.news.ru/photo/2a38997e-b8eb-11e9-a5b2-fa163e074e61_660.jpg Забит Магомедшарипов Фото: Zabit Magomedsharipov/vk.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Забит Магомедшарипов (17-1) проведёт поединок с американцем Келвином Каттаром (20-3) на турнире в Бостоне 18 октября, сообщает ESPN.com.

Магомедшарипов одержал в UFC пять побед в пяти поединках и занимает сейчас пятую строчку в рейтинге полулегковесов. Последний бой он провёл в марте 2019 года, победив судейским решением Джереми Стивенса.

Как сообщал News.ru, Абдулманап Нурмагомедов посчитал, что соперник его сына Дастин Порье проиграл последний бой Максу Холлоуэю.