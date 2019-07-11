https://static.news.ru/photo/a50e5396-a3ba-11e9-ac8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anne-Marie Jackson/ Toronto Star/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Даниэль Кормье получил награду американской премии ESPY Awards как лучший боец смешанного стиля в категории ММА.

Очень рад. Даже не могу поверить, что получил ESPY. Удивительно находиться в одной категории со всеми этими невероятными бойцами. Большое спасибо. Я никогда не думал, что достигну такого признания, — цитирует Кормье MMA Fighting.

Свой следующий бой Кормье проведёт против Стипе Миочича 17 августа в Анахайме на турнире UFC 241.

Ранее президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дана Уайт рассказал причины, по которым не стал проводить бой между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером, писал News.ru.