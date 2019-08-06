https://static.news.ru/photo/a45369be-b832-11e9-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский боксёр Александр Усик проведёт своей первый поединок в тяжёлом весе 12 октября на турнире в Чикаго.

Как сообщает ESPN, соперник Усика пока не объявлен, но им, скорее всего, должен стать камерунец Карлос Такам. В случае победы Усик станет претендентом на чемпионский титул по версии WBO, которым сейчас владеет Энди Руис, но прежде он должен провести реванш против Энтони Джошуа.

Усик ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, выиграв первый сезон Всемирной боксёрской суперсерии и завоевав Кубок Мохаммеда Али, после чего перешёл в тяжёлый вес. Его бой с Такамом должен был состояться ещё в мае, но был отменён из-за травмы Усика.

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