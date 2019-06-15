https://static.news.ru/photo/20ef0d50-8f54-11e9-9cb3-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Тищенко Фото: Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко оценил возможность применения полностью электронной системы судейства в боксе.

Если создадут такую систему, которая будет работать без ошибок и сбоев, это облегчит задачу судей. Технологии не стоят на месте, поэтому я допускаю, что за этим будущее. Уже сейчас есть системы, которые позволяют считать достаточно точно количество точных ударов. Может быть, эти программы стоит взять за основу для определения победителей в бою, — рассказал Тищенко News.ru.

При этом боксёр отметил, что главная проблема — не сама система подсчёта очков, а предвзятость судей.

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