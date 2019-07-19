https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису на турнире UFC в Техасе.

Бойцы сразу пошли в жёсткий обмен ударами, в котором Харрис сначала ударил коленом в прыжке, а затем мощным левым боковым в висок наглухо нокаутировал Олейника. Россиянин смог покинуть октагон только с посторонней помощью. С момента начала боя прошло всего 12 секунд.

Как сообщал News.ru, британский тяжеловес Диллиан Уайт победил по очкам колумбийца Оскара Риваса и отстоял временный титул чемпиона по версии WBC.