Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Калифорнии прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией Оскара де ла Хойи. В главном бою вечера американец Эндрю Канчио (21-4-2, 16 КО) нокаутировал пуэрториканца Альберто Мачадо (21-2, 17 КО) и отстоял чемпионский титул WBA Super в лёгком весе.

Эти соперники уже встречались в феврале 2019 года на той же арене. Тогда Канчио отпраздновал победу нокаутом в четвёртом раунде. В этот раз ему хватило меньше времени. В третьей трёхминутке...