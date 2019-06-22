Российский боец MMA Алексей Олейник рассказал о соглашении с новым спонсором и подробно пояснил род его деятельности.
Они вкладывают средства в более чем 250 мировых компаний. Одна из них занимается переработкой каннабиса в лекарственные препараты. Это не лечебное курение или какие-то разрешённые виды его использования, а именно переработка каннабиса в лекарства, — рассказал Олейник News.ru.
Также боец отметил, что доволен новым соглашением, которое помогает ему покупать спортивное питание, оборудование и платить за индивидуальные тренировки.
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