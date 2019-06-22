Мы не знаем, по каким причинам он решил продолжить карьеру. Даже если Фёдор семь раз проиграет подряд, он не станет менее известным и именитым бойцом. 99 процентов фанатов, как правило, сами в спорте ничего не добились и не добьются, но стремятся кого-то подколоть, кого-то осудить, кого-то поучить. К общественному мнению нужно относиться аккуратно и больше ориентироваться на свои собственные ощущения, — рассказал Олейник News.ru.