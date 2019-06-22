Российский боец UFC Алексей Олейник 20 июля проведёт бой с американцем Уолтом Харрисом, а сейчас готовится к этому поединку во Флориде. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о праздновании 42-го дня рождения, увлечениях оружием и рыбалкой, сопернике из американского футбола, необоснованной критике фанатами Фёдора Емельяненко и спонсоре, который ошибочно записали в производители канабиса.

— Алексей, поздравляю вас с прошедшим праздником. В разгар подготовки как смогли отпраздновать это событие?

— Спасибо, вчера всё прошло как обычно. Тренировка утром, тренировка вечером. После этого я с семьёй съел стейк, который я люблю. Сегодня также тренируюсь в обычном режиме. Для меня день рождения — это не какой-то особый праздник, а просто зарубка на жизненном пути, пройдённый этап, после которого ты идёшь дальше. Нужно так же дышать, пить воду, спать, кушать и работать как и прежде.

Алексей Олейник Сергей Лантюхов/News.ru

— Вам ко дню рождения подарили пистолет Макарова. Увлекаетесь оружием?

— Как любой мужчина я люблю различные виды оружия. Люблю холодное оружие, ножи, огнестрельное оружие, к которому отношусь с уважением, умею пользоваться и знаю, когда им можно пользоваться. Мне мало кто додумается подарить бутылку коньяка, потому что мне это не интересно, а хорошее оружие приму с удовольствием. Не скажу, что специально его коллекционирую, но есть небольшая коллекция. Ребята, зная о моём увлечении, подарили новый экземпляр. Чтобы сделать им приятно, я упомянул их организацию в своём Instagram.

— Оружием пользуетесь на охоте или в тире?

— Я не хожу на охоту. Лет 10-15 назад был такой период в молодости, когда мне это нравилось. Сейчас я могу спокойно пойти и купить любой кусок мяса. Охотиться нужно, если у тебя есть какой-то азарт или необходимость в пропитании. Пошёл, подстрелил кабана или косулю и кушай его. Если такой надобности нет и особого охотничьего инстинкта, то это не нужно. Я лучше отношусь к рыбалке. Это хороший способ психологического и физического расслабления.

— Рыбачите в России?

— Там, где нахожусь. Если есть возможность, то могу порыбачить в любой стране. Если я еду в Лас-Вегас, то знаю, что до ближайшего озера там два часа езды, и неизвестно, есть ли там рыба. Зато во Флориде, Костроме и Подмосковье можно хорошо порыбачить.

— Над чем работаете на сборе в Майами?

— Как всегда, уделяю внимание всем аспектам. Стараюсь, чтобы ударная и борцовская техника были отшлифованы и работали хорошо и без сбоев.

— Что показал вам последний бой Уолта Харриса с Сергеем Спиваком? Какие ошибки допустил украинский боец и в чём ему не хватило опыта?

— Любой боец, выступающий в UFC, когда-то был дебютантом. И я, и Харрис, и Джон Джонс прошли через это. Кто-то справляется с этим волнением, а кому-то тяжело. Многие психологически не справляются. Что помешало Сергею, лучше у него спросить. Бой я просматривал, изучал отдельные моменты, попробую учесть их в подготовке, чтобы найти, что нужно делать самому, а что не нужно.

— В одном из дебютных боёв Харрис проиграл нокаутом Никите Крылову. С тех пор он заметно прибавил?

— Наверняка, значительно прибавил, потому что у него в последних боях много побед над хорошими ребятами, в том числе над Андреем Орловским. Это говорит, что парень крепкий и непростой. Мы вместе спарринговали в одном зале и немного изучили друг друга, что добавляет сложности. Он вышел из американского футбола, поэтому очень физически крепкий и выносливый парень.

— Ваш одноклубник Пётр Ян уже заявляет о готовности сразиться за чемпионский титул. Как оцените перспективы появления второго чемпиона из России?

— Если он готов, пусть дерётся. Он уже в первой пятёрке рейтинга, поэтому имеет право говорить об этом. Первые два его боя ещё ни о чём не говорили, а четвёртый-пятый показали, что он готов драться с лучшими. Можно в отношении Петра говорить о высшей ступени. Он либо сейчас должен стать претендентом на титул, либо через одну ступень.

— Фанаты неоднозначно приняли решение Фёдора Емельяненко продолжить карьеру в ММА. Как вы оцените его решение?

— Решать это не мне и тем более не фанатам Фёдора, а только ему самому. Мы не знаем, по каким причинам он решил продолжить карьеру. Может, у него остались нереализованными личные и бойцовские амбиции, может, есть финансовые вопросы, которые не позволяют сидеть спокойно и ничего не делать. Даже если Фёдор семь раз проиграет подряд, он не станет менее известным и именитым бойцом. 99 процентов фанатов, как правило, сами в спорте ничего не добились и не добьются, но стремятся кого-то подколоть, кого-то осудить, кого-то поучить. К общественному мнению нужно относиться аккуратно и больше ориентироваться на свои собственные ощущения.

— Вы согласны, что любой великий чемпион не растеряет своего наследия никакими проигрышами?

— А как это отнять? Если у меня есть пять титулов чемпиона Европы или мира, кто их у меня отберёт? Я был чемпионом Европы, мира и России, я им и останусь, проиграв хоть десять раз. Как можно отобрать заслуги, честь и уважения у бойца, который их заслужил.

Алексей Олейник Сергей Лантюхов/News.ru

— Как прокомментируете информацию, что один из ваших спонсоров инвестирует деньги в производство канабиса?

— У меня появился новый спонсор — стоковая компания, которая занимается финансовыми инвестициями на Уолл-стрит. Они вкладывают средства в более чем 250 мировых компаний. Одна из них занимается переработкой канабиса в лекарственные препараты. Это не лечебное курение или какие-то разрешённые виды его использования, а именно переработка канабиса в лекарства. Я доволен этим спонсорским соглашением. Оно помогает мне и моей семье находиться на определённом уровне и покупать определённые сублименты, спортивное оборудование, платить за дополнительные индивидуальные тренировки.

— После перехода в UFC вам стало проще находить спонсоров?

— Не думаю, что здесь есть прямая зависимость. Иногда бывает, что ты начинающий боец и далёк от UFC или наоборот твоя карьера на спаде, а со спонсорами полный порядок. При этом многие бойцы UFC с хорошим стажем в организации не могут их найти. Не всегда наличие и количество спонсоров зависит от уровня, на котором ты выступаешь. Даже многие посредственные бойцы имеют спонсоров лучше, чем я. А есть очень крутые бойцы, высочайшего уровня, а у них спонсоров не хватает. Работа менеджера связана не только с чисто спортивным продвижением бойца, но и с умением находить интересные спонсорские контракты. Можно делать хорошие бои и подписывать своих бойцов в хорошие промоушены, но при этом не находить спонсоров. Редко какому специалисту удаётся одинаково успешно совмещать оба этих направления.