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Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт бой с британцем Энтони Ярдом пройдёт в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, поединок состоится 24 августа. В этом поединке боксёру будут драться за титул чемпиона мира по версии WBO.

На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения. 27-летний до сих пор непобеждённый Ярд одержал 18 побед (17 нокаутом).

Менеджер Артём Харланов заявил, что российский боец ММА Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship, писал News.ru.