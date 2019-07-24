Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге бойцов.
Россиянин сместил со второго места чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса. Возглавляет рейтинг UFC действующий чемпион в тяжёлом весе Даниэль Кормье.
Соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье отстаёт от российского бойца на шесть позиций, занимая восьмую строчку таблицы.
Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.
Рой Джонс заявил, что не представляет, кто мог бы победить Нурмагомедова, писал News.ru.