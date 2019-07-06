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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил своего будущего соперника Дастина Порье на специальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Помните, что я сделал в Лас-Вегасе год назад. Ничего для меня не изменилось. Я также буду защищать титул. Дастин крепкий и опытный парень. Я ожидал, что Макс Холлоуэй побьёт его, но Дастин преподнёс сюрприз. У него отличный бокс и отличная работа ног, но он не боец моего уровня, - сказал Нурмагомедов.

Также российский боец отметил, что Порье в последних боях сражался с ударниками и ему не противостояли борцы высокого ранга, которые могут доставить ему проблемы.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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