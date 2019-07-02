https://static.news.ru/photo/132cb90e-9cc1-11e9-be1d-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: AP/ТАСС

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мог бы нокаутировать Конора Макгрегора в их прошлогоднем поединке.

Можно было и вырубить ударом Макгрегора, но если бы бой закончился быстрее, люди бы говорили, что я случайно попал, а то, что я его измотал и заставил сдаться, говорит о многом. Макгрегор может приехать в Абу-Даби, но подставные фишки, как в Нью-Йорке, ему сделать не удастся. Пусть сидит и смотрит бои. ОАЭ для меня — самое безопасное место, но точно не место для шоу, — рассказал Нурмагомедов в интервью каналу « Россия 24 ».

Также боец отметил, что в ближайшее время не хотел бы завершать карьеру, так как в нём горит огонь соперничества и он готов сражаться с лучшими.

Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за чемпионский пояс 7 октября 2018 года удушающим приёмом. Следующий поединок россиянин проведёт 7 сентября в Абу-Даби, где встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Как сообщал News.ru, Конор Макгрегор открыл ударом ноги бутылку и передал эстафету Флойду Мейвезеру.