https://static.news.ru/photo/8426f6a0-a8ca-11e9-863c-fa163e074e61_1024.jpg Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/akajav

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов на тренировке повалил чемпиона компании в тяжёлом весе и своего одноклубника Даниэля Кормье, с которым он сейчас тренируется в American Kickboxing Academy.

Сбор в США является ключевым этапом подготовки Нурмагомедова к бою с Дастином Порье, который станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби. Кормье, в свою очередь, готовится к реваншу со Стипе Миочичем 17 августа на турнире UFC 241.

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