https://static.news.ru/photo/5aafb708-967d-11e9-8668-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против американца Дастина Порье.

Российский спортсмен выложил фотографию на своей странице в Instagram, где показал, как проходит тренировка.

Шаг за шагом с терпением, — написал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Нурмагомедов заявил, что хотел вырвать сердце Макгрегора, ранее писал News.ru.