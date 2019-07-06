Отец хотел, чтобы я готовился к бою с Порье в Дагестане и там я провёл месяц под его руководством. Теперь я планирую семь недель готовиться в American Kickboxing Akademy, а заключительные две недели подготовки проведу уже в Эмиратах. Абу-Даби я считаю самым безопасным местом в мире, где живёт много мусульман и мне будет приятно выступить, — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC в Лас-Вегасе.