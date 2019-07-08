Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что довольство Всевышнего является лучшей целью для всех.
Они всегда будут говорить тебе, что ты не сможешь, а когда ты смог, то найдут обязательно, что сказать, всегда найдут, ну или придумают, что сказать. Это я к тому, что довольство Всевышнего является лучшей целью для нас в этой жизни, — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на конфликт сына с американцем Нейтом Диасом, который произошёл в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе, писал News.ru.