Мы переписываемся с Криштиану Роналду. Он вроде удачный провёл сезон, но они проиграли Лигу чемпионов. Сложно сказать, кто ближе к «Золотому мячу» — Месси, Криштиану, ван Дейк, Салах или вратарь «Ливерпуля» Алисон. Было бы интересно, если бы вратарь или защитник получили «Золотой мяч», а у Месси и Криштиану их и так по пять. Если Бразилия выиграет Кубок Америки, это должен быть Алисон, — рассказал Нурмагомедов в интервью каналу « Россия 24 ».