Российский боец полутяжёлого веса Алексей Буторин (14-3) проведёт бой против казахстанца Евгения Егембердиева (10-1) 31 августа на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA 97) в Краснодаре.
Как сообщает пресс-служба лиги ACA, поединок пройдёт в основном карде турнира. Оба бойца находятся на победной серии. Буторин за последний год одержал две досрочные победы над американцем Кори Хендриксом и испанцем Даниэлем Толедо. Егембердиев, получивший прозвище Метис, отметился победами над Иваном Лукиным и экс-чемпионом ACB Батразом Агнаевым.
Как сообщал News.ru, российский боец Гаджимурад Антигулов проведёт следующий бой в UFC осенью.