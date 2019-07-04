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Украинский боксёр Исмаил Силлах оценил шансы соотечественника Александра Усика стать чемпионом мира в тяжёлом весе и пришёл к выводу, что у него найдутся свои козыри против более крупных соперников.

Конечно, превосходство в физической мощи в этом весе будет не на стороне Усика, но он классный и техничный боксёр. Мы видели много примеров в истории, когда техника брала верх над...