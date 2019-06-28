https://static.news.ru/photo/f56f2366-9af4-11e9-9d21-fa163e074e61_1024.jpg Камерунский тяжеловес Франсис Нганну Фото: UFC

Камерунский тяжеловес Франсис Нганну (15-3) нокаутировал за 71 секунду экс-чемпиона UFC, бразильца Жуниора дос Сантоса (21-6) в главном бою вечера турнира UFC on ESPN 3 в Миннеаполисе (США).

Дос Сантос в начале боя успел отметиться жёстким лоу-киком, однако Нганну умело провалил один из его выпадов и потряс правым боковым, после чего добил на настиле октагона. Таким образом Нганну одержал третью подряд победу над топовым соперником и может встретиться с победителем титульного боя Даниэль Кормле - Стипе Миочич.

В со-главном бою американец Джозеф Бенавидес (28-5) завоевал статус официального претендента на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, победив бразильца Жуссьера Формигу (23-6). В конце второго раунда Бенавидес потряс соперника хай-киком после чего добил мощной серией у сетки, заставив рефери остановить поединок за считанные секунды до гонга.

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