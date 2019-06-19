https://static.news.ru/photo/860a04f2-92a5-11e9-9b38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vadimnemkov/instagram

Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал, почему с ноября прошлого года так и не получил бой и когда он должен вернуться в клетку.

Долгий простой связан с тем, что Райан Бейдер, став чемпионом в двух весах, не отказывается от пояса в моём весе. Организация приняла решение, что первую защиту он проведёт с Шейком Конго. После победы над Филом Дэвисом я поднялся высоко в рейтингах, и не каждый боец, приходящий в Bellator, готов драться с топом. Думаю, дело в этом, а не в том, что Bellator хочет мне загубить карьеру, как пишут в Интернете, — рассказал Немков News.ru.

Также он отметил, что бойцы команды Fedor-team не занимаются трештокингом ради раскрутки своих боёв, а свою силу привыкли доказывать в клетке. Своё возвращение в октагон он планирует в сентябре.

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