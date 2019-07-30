https://static.news.ru/photo/12b87842-b2d2-11e9-9479-fa163e074e61_660.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны дата и место прощание с российским боксёром Максимом Дадашевым, скончавшимся в США в результате полученных во время поединка травм.

Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы, — говорится на странице боксёра в Instagram.

Дадашев после боя потерял сознание, после чего был госпитализирован. Ему провели трепанацию, удалили часть черепа и поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд скончавшегося Дадашева, ранее писал News.ru.