https://static.news.ru/photo/ac61b1b0-9d98-11e9-ba0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andy Rowland/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье проведут вторую 5 июля.

Как сообщает tofught , мероприятие пройдёт в рамках Международной бойцовской недели в Лас-Вегасе.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.