Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье проведут вторую 5 июля.
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30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.
Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.