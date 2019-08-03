Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон — наиболее вероятный соперник по следующему поединку россиянина Фёдора Емельяненко.
Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.
Планируется, что следующий бой Емельяненко проведёт в Японии 29 декабря.
Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.
Профессиональный рекорд Емельяненко — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что не смог организовать бой Емельяненко против бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе американца Брока Леснара, писал News.ru.