Экс-чемпион мира по муай-тай, а ныне вице-президент Глобальной организации международных спортивных федераций (GAISF) Стефан Фокс предложил активнее привлекать спортсменов к обсуждениям актуальных вопросов на Международном боксёрском форуме.
Знаете, чего не хватает этому боксёрскому форуму? Здесь не было достаточного представительства спортсменов. А они должны быть здесь и рассказать всем нам, что они чувствуют, что им не нравится в организации, и дать свои рекомендации. Во многом в этом и одна из главных проблем АИБА. Они не уделяют достаточного внимания потребностям спортсменов, — рассказал Фокс News.ru.
Кроме того функционер отметил, что АИБА следует включить представителя комиссии Международной федерации бокса (АИБА) в исполком организации.
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