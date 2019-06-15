Знаете, чего не хватает этому боксёрскому форуму? Здесь не было достаточного представительства спортсменов. А они должны быть здесь и рассказать всем нам, что они чувствуют, что им не нравится в организации, и дать свои рекомендации. Во многом в этом и одна из главных проблем АИБА. Они не уделяют достаточного внимания потребностям спортсменов, — рассказал Фокс News.ru.