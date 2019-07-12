https://static.news.ru/photo/f5077f22-a4a9-11e9-808e-fa163e074e61_1024.jpg Рёта Мурата и Роб Брант Фото: HIROAKI FINITO YAMGUCHI/AFLO/Global Look Press

Японский боксёр Рёта Мурата (15-2, 12 КО) нокаутировал во втором раунде американца Роба Бранта (25-2, 17 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

Поединок этих соперников прошёл в рамках вечера бокса в Осаке и стал реваншем. В 2018 году Брант одержал победу в Лас-Вегасе и впервые в карьере стал чемпионом мира и успешно защитит титул против россиянина Хасана Байсангурова. Мурата с тех пор не выступал и считался в реванше андердогом.

В конце второго раунда после серии удачных атак японца рефери Луис Пабон остановил бой и зафиксировал победу Мураты техническим нокаутом.

Как сообщал News.ru, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв проведёт защиту титула в родном Челябинске против британца Энтони Ярда.