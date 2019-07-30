https://static.news.ru/photo/1929bd34-b37d-11e9-b071-fa163e074e61_660.jpg Виталий Минаков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков проведёт следующий поединок 24 августа на турнире Bellator 225. Соперником россиянина станет американец Хави Айала.

Как сообщает MMAFighting.com их поединок станет соглавным событием вечера. Помимо Минакова на турнире выступят ещё двое российских тяжеловесов. В главном бою Сергей Харитонов померяется силами с американцем Мэттом Митрионом, а Валентин Молдавский выйдет в клетку против Тимоти Джонсона.

Для Минакова этот бой станет возвращением в клетку после февральского поражения по очкам от француза Шейка Конго, которое стало первым в карьере российского бойца.

Как сообщал News.ru, британский боксёр Диллиан Уайт был лишён временного титула WBC из-за проваленного допинг-теста.