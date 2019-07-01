Проведет он 3 или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут все зависит от желания Хабиба. Он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить, — приводит слова Магомедова Sport24.