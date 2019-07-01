Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о дальнейших карьерных планах бойца.
Проведет он 3 или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут все зависит от желания Хабиба. Он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить, — приводит слова Магомедова Sport24.
Также менеджер отметил, что Хабиб больше не хочет драться в Лас-Вегасе, где он получил дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором.
Как сообщал News.ru, российский боец Дамир Исмагулов бросил вызов другу Хабиба Нурмагомедова Зубайре Тухугову.