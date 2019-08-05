Менеджер российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина Дмитрий Иванов объяснил, почему не хотел бы сейчас боя с украинцем Александром Усиком.
Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка, — рассказал Иванов News.ru.
Также менеджер отметил, что бой был бы ярким событием со спортивной точки зрения и противостоянием стилей. При этом обернулся бы хорошим финансовым успехом для любого промоутера.
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