https://static.news.ru/photo/b3148d20-a3d8-11e9-b4d1-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Рябинский Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Андрей Рябинский прокомментировал завершение карьеры спортсмена.

Я давно уже рекомендовал Денису завершить карьеру. Лебедев давно уже и себе, и всем всё доказал в большом спорте, — цитирует Рябинского Sport24 .

На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. Лебедев в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним, однако Лебедев в конце июня вновь был лишен статуса суперчемпиона после отказа проводить бой против «регулярного» чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

Ранее Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.