https://static.news.ru/photo/eab104dc-b2c6-11e9-9063-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Менеджер российского чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас прокомментировал слухи, согласно которым спортсмена сняли с рейса в США.

Я читал это. Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него всё в порядке, — цитирует Климаса ТАСС.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на отчёт аэропорта, 15 июля Ковалёв в самолёте Майами — Лос-Анджелес хватал пассажирку за руку, целовал и бросал в неё деньги, из-за чего она не чувствовала себя в безопасности и вызвала персонал воздушного судна. Капитан корабля принял решение снять Ковалёва с борта. После этого боксёр не был арестован.

Ранее Ковалёв уже был участником инцидента с обвинением в домогательствах. Американка подала на него заявление по обвинению в домогательствах и побоях. Боксёр был задержан, но после этого выпущен под залог.

Как сообщал News.ru, Ковалёв заявил, что рефери должен был остановить бой Максима Дадашева, от последствий которого он скончался.