https://static.news.ru/photo/79c89144-b128-11e9-aff7-fa163e074e61_1024.jpg Тайсон Фьюри Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что перед боем украинца против британца Тайсона Фьюри были скрыты данные о положительной допинг-пробе последнего.

В мае 2015 года Британское антидопинговое агентство (UKAD) и Британский совет по надзору над боксом (BBBoC) скрыли от нас и от остальных о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером, — приводит слова Бенте WBN.

Поединок состоялся 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе и завершился победой Тайсона Фьюри.

Кличко-младший завершил карьеру в августе 2017 года. Профессиональный рекорд 43-летнего украинца — 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений.

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