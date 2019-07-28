Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что перед боем украинца против британца Тайсона Фьюри были скрыты данные о положительной допинг-пробе последнего.
В мае 2015 года Британское антидопинговое агентство (UKAD) и Британский совет по надзору над боксом (BBBoC) скрыли от нас и от остальных о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером, — приводит слова Бенте WBN.
Поединок состоялся 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе и завершился победой Тайсона Фьюри.
Кличко-младший завершил карьеру в августе 2017 года. Профессиональный рекорд 43-летнего украинца — 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений.
Ранее News.ru писал о том, что выступление мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз», рассмешило пользователей Сети.