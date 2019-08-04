https://static.news.ru/photo/ffa2737c-b6ad-11e9-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр Максим Дадашев, умерший после боя в США, знал свою цель и шёл к ней. Об этом на церемонии прощания рассказал его менеджер Эгис Климас.

Человек знал свою цель и шёл к ней. А цель была одна — стать чемпионом, поставить на ноги семью. Для любого тренера он был не боксёр, а мечта: в зал приходил первый, уходил последний, — цитирует Климаса « Спорт-Экспресс ».

Менеджер спортсмена добавил, что у Дадашева «были сильные соперники, и он всегда хотел боксировать с лучшими, говорил, что готов был боксировать с чемпионами».

Как писал News.ru, 28-летний Дадашев умер 23 июля в США после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Боксёр перенёс операцию по трепанации черепа и скончался в результате полученных во время боя травм. Позднее стало известно, что во время последнего ринга у него произошёл инсульт.

Максима Дадашева похоронили в Петербурге 4 августа.