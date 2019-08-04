Российский боксёр Максим Дадашев, умерший после боя в США, знал свою цель и шёл к ней. Об этом на церемонии прощания рассказал его менеджер Эгис Климас.
Человек знал свою цель и шёл к ней. А цель была одна — стать чемпионом, поставить на ноги семью. Для любого тренера он был не боксёр, а мечта: в зал приходил первый, уходил последний, — цитирует Климаса «Спорт-Экспресс».
Менеджер спортсмена добавил, что у Дадашева «были сильные соперники, и он всегда хотел боксировать с лучшими, говорил, что готов был боксировать с чемпионами».