Мы понимаем, что деятельность AIBA как института приостановлена, поэтому нам всем надо найти решение, как развивать бокс в такой ситуации и позволять воплощать мечты молодого поколения. Уверен, что представители других организаций также готовы доказать своим примером, что в профессиональном мире мы можем договариваться, находить решение и работать на спортсменов и для спортсменов и показать тем самым пример МОК. Мы хотим сделать спорт таким, чтобы наши страны были счастливыми, — приводит его слова корреспондент News.ru.