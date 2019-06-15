Президент WBA Гилберто Мендоса уверен, что надо найти оптимальное решение для продолжения развития бокса до тех пор, пока деятельность AIBA приостановлена.
Мы понимаем, что деятельность AIBA как института приостановлена, поэтому нам всем надо найти решение, как развивать бокс в такой ситуации и позволять воплощать мечты молодого поколения. Уверен, что представители других организаций также готовы доказать своим примером, что в профессиональном мире мы можем договариваться, находить решение и работать на спортсменов и для спортсменов и показать тем самым пример МОК. Мы хотим сделать спорт таким, чтобы наши страны были счастливыми, — приводит его слова корреспондент News.ru.
Внеочередной исполком AIBA должен пройти 27 июня.
Ранее News.ru писал, что украинский чемпион не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.