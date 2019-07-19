https://static.news.ru/photo/7a447af8-ab64-11e9-8090-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи ввели в медикаментозную кому российского боксёра Максима Дадашева, который перенёс операцию по трепанации черепа. Своевременное вмешательство специалистов способствовало тому, что у россиянина спал отёк мозга и остановилось кровотечение.

О состоянии 28-летнего боксёра после срочной операции, проведённой 20 июля, сообщает ТАСС .

Дадашев был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Поединок проходил в ночь на 20 июля по московскому времени в американском городе Оксон Хилл (штат Мэриленд) и был остановлен рефери после 11-го раунда, чтобы поберечь здоровье россиянина.

Ранее News.ru сообщал, что в США в ближайшее время вылетит супруга Максима Дадашева. Об этом рассказал российский боксёр Дмитрий Бивол. Он отметил, что без поддержки прооперированный боксёр в любом случае не останется — у Максима есть команда, менеджер, они все любят его и присматривают за ним.