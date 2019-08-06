https://static.news.ru/photo/18394432-b853-11e9-a797-fa163e074e61_660.jpg Хорхе Масвидаль Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский боец Utimate Fighting Championship (UFC) Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от боя за чемпионский титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Хабиб — это монстр с фантастической борьбой, однако Дастин — мой одноклубник, который над ней упорно работает. Он как пёс, который никогда не сдаётся. Поэтому Хабиб должен убить его, чтобы победить. Я буду болеть за Дастина и хочу, чтобы он сотворил сенсацию. Хабиб никогда не сражался с таким псом, — приводит слова Масвидаля пресс-служба UFC.

Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Порье получил на него право, завоевав временный чемпионский титул в бою с Максом Холлоуэем.

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