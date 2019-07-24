Профессиональный бокс — один из самых опасных видов спорта. Счёт боксёров, погибших в ринге, давно ведётся на десятки. Очередной жертвой в минувший уик-энд стал россиянин Максим Дадашев, которому не смогли спасти жизнь после тяжелейших травм головы, полученных в бою с Субриэлем Матиасом. Вспоминаем другие резонансные трагедии в ринге.

1962 год. Бенни Парет

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#TBT Em 1962, Griffith nocauteava Paret, em luta que terminaria de maneira trágica. In 1962, Griffith knocked Paret out, in a fight that would end tragically. “Eu mato um homem e a maioria das pessoas me perdoa. Entretanto, eu amo um homem e muitos dizem que isso faz de mim uma pessoa ruim” Emile Griffith. Há exatos 54 anos, boxeador cubano faleceria após ser duramente castigado em cima do ringue, numa das maiores tragédias da história do boxe. Matéria completa em: http://round13.com.br/?pg=conteudo&artigo=308 (link na bio) #round13 #round13boxe #boxing #proboxing #boxebrasil #boxe #boxer #boxeo #boxersofinstagram #instaboxer #boxinglife #boxeprofissional #ボクシング #boks #бокс #boxen #TBTRound13 #EmileGriffith #GriffithParet #MSG #BennyParet

Публикация от Round 13 (@round13boxe)

Кубинский боксёр Бенни Парет оспаривал чемпионский титул в полусреднем весе с американцем Эмилем Гриффитом на легендарной нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». В шестом раунде Паррет был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, но того спас гонг. В 12-м раунде проблемы начались уже у кубинца. Гриффит зажал его к канатам и провёл серию из 29 безостановочных ударов. Соперник безжизненно повис на канатах, но не падал, а потому рефери не решался остановить бой. Это и стоило ему жизни. Паррет был госпитализирован и умер через неделю. Осознавший свою ошибку рефери больше не решался судить поединки, а в США почти 10 лет после этого не показывали прямые трансляции боксёрских боёв.

1982 год. Дук Ку Ким

Этот печально известный бой обернулся трагедией для всех трёх человек, находившихся в тот момент в ринге, и навсегда изменил профессиональный бокс. Американец Рэй Манчини и кореец Дук Ку Ким выясняли отношение в Лас-Вегасе. Поединок сразу приобрёл жёсткий характер и спортсмены нанесли друг другу несколько травм. Закончился он жёстким нокаутом Кима в 14-м раунде. Кореец сумел после этого подняться и прийти в себя, но через несколько минут снова потерял сознание и был госпитализирован. Через четыре дня он ушёл из жизни, несмотря на все усилия врачей. Спустя неделю после его смерти рефери боя Ричард Грин не вынес мук совести и решил покончить с собой. Манчини также впал в глубокую депрессию и больше в ринг не выходил. По результатам трагедии было решено отказаться от 15 раундовых поединков и ограничить максимальную продолжительность боя 12-ю раундами. Но на этом трагедии не закончились.

1994. Роберт Вангила

Первый олимпийский чемпион по боксу из Кении на профессиональном ринге больших успехов не добился, а трагедией для него обернулся бой с малоизвестным американцем Давидом Гонсалесом в Лас-Вегасе. В девятом раунде Вангила пропустил много ударов, после чего рефери остановил поединок. Однако сам боксёр выражал готовность продолжать сражаться и долго и эмоционально оспаривал решение рефери. Это ещё раз показывает, что в разгар боя боксёр не может адекватно оценить собственное состояние и принять решение не продолжать бой. Уже в раздевалке Вангила потерял сознание, а спустя несколько дней умер.

2002. Педро Алькасар

Поначалу окончание боя трагедии не предвещало. Панамский боксёр Педро Алькасар перенёс жесткое избиение от мексиканца Фернандо Монтиэля в шестом раунде, которое закончилось остановкой боя. Алькасар покинул арену на своих ногах и ничего не предвещало трагедии. Врачи не сумели вовремя диагностировать кровоизлияние в мозг, из-за которого боксёр скончался спустя сутки в своём отеле.

2008. Ё Сам Чхве

Не всегда главным пострадавшим в бою является победитель. Представитель Южной Кореи Ё Сам Чхве проводил бой в наилегчайшем весе в Индонезии против местного бойца Хери Амола. Чхве, владевший титулом чемпиона мира уверенно вёл по очкам, но в конце 12-го раунда пропустил сильный удар и оказался в нокдауне. Кореец сумел дотерпеть до конца боя и одержать победу судейским решением, но сразу после того, как рефери поднял победителю руку, потерял сознание. Спустя неделю Чхве умер из-за кровоизлияния в мозг.

2011. Роман Симаков

Самая известная трагедия в российском профессиональном боксе случилась на турнире в Екатеринбурге. Будущий чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв встречался с Романом Симаковым. Известный жёсткими ударами Ковалёв отправил соперника в тяжёлый нокдаун в шестом раунде, но рефери не остановил поединок в тот момент, что стоило боксёру жизни. Избиение продолжилось ещё три минуты и завершилось нокаутом, после которого Симаков потерял сознание. Он скончался в больнице спустя три дня. Ковалёв с тех пор неоднократно оказывал материальную помощь семье погибшего и долгое время не мог прийти в себя после трагедии. Помимо ошибки рефери имела место и врачебная халатность. Как выяснилось позже, Симаков, уже перенесший к тому моменту несколько травм головы, получил разрешение на бой благодаря поддельной справке.

2013. Майкл Норгроув

Перспективный британец замбийского происхождения выиграл первые пять боёв на профессиональном ринге и встречался с Томом Боуэном, у которого в активе было больше поражений, чем побед. Казалось, он должен был стать лёгкой добычей Норгроува, но дело сразу пошло не так. В пятом раунде рефери обратил внимание на странные движения Майкла и остановил бой, после чего Норгроув упал уже без сознания. Ему быстро оказали медицинскую помощь, отправили в больницу, где сделали операцию, но спустя девять дней боксёр умер. В XXI веке это был первый смертельный случай после боксёрского поединка в Великобритании.

Как видим, в большинстве случаев ни рефери, ни другие причастные к организации боёв лица не могли своевременно оценить состояние боксёра и избежать трагедии, а в некоторых случаях урон от ударов был столь велик, что бойца не спасала и своевременная остановка.

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