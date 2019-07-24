Профессиональный бокс — один из самых опасных видов спорта. Счёт боксёров, погибших в ринге, давно ведётся на десятки. Очередной жертвой в минувший уик-энд стал россиянин Максим Дадашев, которому не смогли спасти жизнь после тяжелейших травм головы, полученных в бою с Субриэлем Матиасом. Вспоминаем другие резонансные трагедии в ринге.

1962 год. Бенни Парет

Кубинский боксёр Бенни Парет оспаривал чемпионский титул в полусреднем весе с американцем Эмилем Гриффитом на легендарной нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». В шестом раунде Паррет был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, но того спас гонг. В 12-м раунде проблемы начались уже у кубинца. Гриффит зажал его к канатам и провёл серию из 29 безостановочных ударов. Соперник безжизненно повис на канатах, но не падал, а потому рефери не решался остановить бой. Это и стоило ему жизни. Паррет был госпитализирован и умер через неделю. Осознавший свою ошибку рефери больше не решался судить поединки, а в США почти 10 лет после этого не показывали прямые трансляции боксёрских боёв.

1982 год. Дук Ку Ким

Этот печально известный бой обернулся трагедией для всех трёх человек, находившихся в тот момент в ринге, и навсегда изменил профессиональный бокс. Американец Рэй Манчини и кореец Дук Ку Ким выясняли отношение в Лас-Вегасе. Поединок сразу приобрёл жёсткий характер и спортсмены нанесли друг другу несколько травм. Закончился он жёстким нокаутом Кима в 14-м раунде. Кореец сумел после этого подняться и прийти в себя, но через несколько минут снова потерял сознание и был госпитализирован. Через четыре дня он ушёл из жизни, несмотря на все усилия врачей. Спустя неделю после его смерти рефери боя Ричард Грин не вынес мук совести и решил покончить с собой. Манчини также впал в глубокую депрессию и больше в ринг не выходил. По результатам трагедии было решено отказаться от 15 раундовых поединков и ограничить максимальную продолжительность боя 12-ю раундами. Но на этом трагедии не закончились.

1994. Роберт Вангила

Первый олимпийский чемпион по боксу из Кении на профессиональном ринге больших успехов не добился, а трагедией для него обернулся бой с малоизвестным американцем Давидом Гонсалесом в Лас-Вегасе. В девятом раунде Вангила пропустил много ударов, после чего рефери остановил поединок. Однако сам боксёр выражал готовность продолжать сражаться и долго и эмоционально оспаривал решение рефери. Это ещё раз показывает, что в разгар боя боксёр не может адекватно оценить собственное состояние и принять решение не продолжать бой. Уже в раздевалке Вангила потерял сознание, а спустя несколько дней умер.

2002. Педро Алькасар

Поначалу окончание боя трагедии не предвещало. Панамский боксёр Педро Алькасар перенёс жесткое избиение от мексиканца Фернандо Монтиэля в шестом раунде, которое закончилось остановкой боя. Алькасар покинул арену на своих ногах и ничего не предвещало трагедии. Врачи не сумели вовремя диагностировать кровоизлияние в мозг, из-за которого боксёр скончался спустя сутки в своём отеле.

2008. Ё Сам Чхве

Не всегда главным пострадавшим в бою является победитель. Представитель Южной Кореи Ё Сам Чхве проводил бой в наилегчайшем весе в Индонезии против местного бойца Хери Амола. Чхве, владевший титулом чемпиона мира уверенно вёл по очкам, но в конце 12-го раунда пропустил сильный удар и оказался в нокдауне. Кореец сумел дотерпеть до конца боя и одержать победу судейским решением, но сразу после того, как рефери поднял победителю руку, потерял сознание. Спустя неделю Чхве умер из-за кровоизлияния в мозг.

2011. Роман Симаков

Самая известная трагедия в российском профессиональном боксе случилась на турнире в Екатеринбурге. Будущий чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв встречался с Романом Симаковым. Известный жёсткими ударами Ковалёв отправил соперника в тяжёлый нокдаун в шестом раунде, но рефери не остановил поединок в тот момент, что стоило боксёру жизни. Избиение продолжилось ещё три минуты и завершилось нокаутом, после которого Симаков потерял сознание. Он скончался в больнице спустя три дня. Ковалёв с тех пор неоднократно оказывал материальную помощь семье погибшего и долгое время не мог прийти в себя после трагедии. Помимо ошибки рефери имела место и врачебная халатность. Как выяснилось позже, Симаков, уже перенесший к тому моменту несколько травм головы, получил разрешение на бой благодаря поддельной справке.

2013. Майкл Норгроув

Перспективный британец замбийского происхождения выиграл первые пять боёв на профессиональном ринге и встречался с Томом Боуэном, у которого в активе было больше поражений, чем побед. Казалось, он должен был стать лёгкой добычей Норгроува, но дело сразу пошло не так. В пятом раунде рефери обратил внимание на странные движения Майкла и остановил бой, после чего Норгроув упал уже без сознания. Ему быстро оказали медицинскую помощь, отправили в больницу, где сделали операцию, но спустя девять дней боксёр умер. В XXI веке это был первый смертельный случай после боксёрского поединка в Великобритании.

Как видим, в большинстве случаев ни рефери, ни другие причастные к организации боёв лица не могли своевременно оценить состояние боксёра и избежать трагедии, а в некоторых случаях урон от ударов был столь велик, что бойца не спасала и своевременная остановка.