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Британский рефери Марк Годдард пояснил, почему остановил главный поединок вечера между Россом Хьюстоном и Николасом Далби на турнире Cage Warriors 106.

Как сообщает MMAFighting.com, сильные рассечения у обоих спортсменов привели к тому, что настил клетки был залит кровью, из-за чего бойцы перестали находиться в равных условиях, а ситуация в клетке мешала...