Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор вспомнил о своём недавнем сопернике в боксёрском поединке Флойде Мейвезере. В рамках челленджа Bottle Cap Challenge он открыл бутылку ударом ноги с разворота и передал эстафету именитому боксёру.
Превосходная работа, Джейсон Стэтхэм. Я сбиваю крышку за тебя и номинирую следующим Флойда Мейвезера, — написал Макгрегор в Instagram, попутно глотнув виски собственного производства.
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