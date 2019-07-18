Конор Макгрегор Фото: Andrew Dieb/Icon Sportswire/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор не станет соперником победителя боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Да, Конор будет выступать в октагоне. Либо в этом году, либо в следующем. Но соперником победителя поединка Хабиб — Порье он не будет, — заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт TMZ.

Профессиональный рекорд 30-летнего Макгрегора — 21 победа при четырёх поражениях в 25 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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