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Российский боксёр, чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объявил, что подписал контракт на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.

У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса — IBF и WBC., — написал Бетербиев на своей странице в...