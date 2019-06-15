https://static.news.ru/photo/a5d73cc6-8f2d-11e9-a65a-fa163e074e61_1024.jpg Рори Макдоналд Фото: Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский боец ММА Рори Макдональд (21-5-1) одержал победу по очкам в полуфинале Гран-при Bellator в среднем весе над бразильцем Нейманом Грейси (9-1) и защитил свой титул чемпиона.

Большая часть пятираундового чемпионского поединка проходила в стойке, где преимуществом владел Макдональд, однако в пятом раунде Грейси сумел получить доминирующую позицию в партере, но так и не смог закончить бой приёмом. Все трое судей отдали победу Макдональду со счётом 48:47 (двое) и 49:46.

В соглавном бою вечера двух легендарных ветеранов UFC бразилец Лиото Мачида победил техническим нокаутом во втором раунде Чейла Соннена. Мачида встретил атаку соперника ударом колена в прыжке, а затем добил его в партере.

Как сообщал News.ru, японец Кодзи Хоригути победил единогласным решением судей Дарриона Колдуэлла в бою-реванше и стал чемпионом Bellator в легчайшем весе.