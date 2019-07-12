https://static.news.ru/photo/627f6fa2-a486-11e9-af83-fa163e074e61_1024.jpg Майк Тайсон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон сравнил бойцов смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб же побил Конора? Люди хотят увидеть их реванш, хотя Конор не сможет побить Хабиба. Он никогда этого не сделает. Но люди собираются заплатить деньги, чтобы увидеть их реванш. Конор — гений промоушена. Это невозможно не признать, — цитирует Тайсона LowkickMMA .

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Следующий свой бой он проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 против Порье.

Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.